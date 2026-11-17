Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo, oggi ha annunciato che i propri FPGA a basso consumo, resilienti alle radiazioni Lattice Nexus™ hanno superato un anno di attività in orbita nei terminali di comunicazione ottica TESAT. Fin dal lancio, gli FPGA hanno fornito prestazioni costanti nell'applicazione impegnativa di comunicazione laser basata nello spazio a 10 Gbps, aggiungendosi alla tradizione spaziale di Lattice di migliaia di FPGA lanciati ad oggi.

Da oltre un decennio, TESAT utilizza terminali di comunicazione ottica nelle missioni GEO e LEO, fornendo servizi alle costellazioni di banda larga e ai programmi istituzionali. Per la riprogettazione dell'elettronica dei suoi terminali, gli FPGA Lattice Nexus hanno affrontato i requisiti di TESAT per la tolleranza alle radiazioni, il basso consumo e l'ingombro sulla scheda. Realizzata su tecnologia di processo a 28 nm con silicio su isolante totalmente svuotato (FD-SOI), la piattaforma Nexus è adatta per un terminale che deve funzionare per anni senza manutenzione.

“Mentre i collegamenti ottici e l'elaborazione a bordo si spostano in orbita, le funzioni di controllo che stanno al centro devono essere a basso consumo, resilienti e autonome”, ha dichiarato Jim Tavacoli, AVP, Unità aerospaziale e della difesa, Lattice Semiconductor. “Sulla base della nostra tradizione consolidata nello spazio, la nostra collaborazione con TESAT dimostra di cosa è capace il portafoglio programmabile a basso consumo di Lattice oggi e per la prossima generazione di sistemi spaziali”.

“Il comportamento delle radiazioni, la potenza e l'affidabilità a lungo termine sono stati decisivi per la nostra scelta, e gli FPGA di Lattice hanno fornito tutti e tre in orbita”, ha affermato Andrea Hanselmann, Responsabile dei prodotti e del supporto ai sistemi di TESAT. “Per terminali che devono essere operativi per anni senza manutenzione, quella combinazione di resilienza ed efficienza è essenziale”.

La tappa riflette il ruolo crescente del portafoglio di FPGA di Lattice nelle applicazioni aerospaziali e della difesa. Le varianti per uso spaziale delle famiglie di FPGA Lattice Certus™-NX, Lattice CertusPro™-NX e Lattice CrossLink™-NX FPGA sono disponibili, supportate dal software di progettazione e dai dati sulla caratterizzazione delle radiazioni di Lattice Radiant ® .

Risorse di supporto

Leggete questo blog per saperne di più sulla tradizione di Lattice nel settore spaziale.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

Informazioni su TESAT

TESAT è uno dei principali produttori di apparecchiature satellitari. La gamma di prodotti spazia dai più piccoli componenti ai moduli aerospaziali, a interi gruppi o carichi utili per le telecomunicazioni, la navigazione, l'osservazione terrestre e le missioni scientifiche. A Backnang, Germania, più di 1.200 dipendenti sviluppano, assemblano e testano sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni satellitari. TESAT è il leader tecnologico nel settore dei terminal di comunicazione ottica verificati in orbita per la trasmissione di dati via laser ed è specializzata in programmi aerospaziali commerciali e istituzionali. In qualità di produttore leader nel suo settore, la società aiuta a connettere il mondo in modo sostenibile e a renderlo un posto migliore in cui vivere per tutti. Per saperne di più su TESAT, visitare www.tesat.de .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design), AMI e designazioni di prodotti specifici sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. L'uso del termine “partner” non implica l'esistenza di una partnership effettiva tra Lattice e una qualsiasi altra entità.

AVVISO GENERALE: Altri nomi di prodotti utilizzati nel presente comunicato stampa sono forniti unicamente per l'identificazione e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi titolari

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116117632/it/

CONTATTO PER I MEDIA:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com

TESAT - Contatto per i media

Victoria-Louisa Kirstein, TESAT, Victoria-Louisa.Kirstein@tesat.de , +49 7191 930 – 1039





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire