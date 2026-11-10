Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente dell'Autorità per la Cultura e le Arti di Dubai, ha inaugurato il 31° Simposio Internazionale sull'Arte Elettronica ed Emergente (ISEA2026 Dubai), incentrato sul tema "ELYAH: Constellating Place, Data, and Identity". Riunendo artisti, ricercatori e innovatori provenienti da tutto il mondo, il simposio, nella sua edizione di più ampio respiro di sempre, esplora il modo in cui l'arte, la scienza e la tecnologia possano ampliare l'espressione creativa, approfondire la comprensione culturale e plasmare il futuro dell'arte elettronica e emergente.

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Burj Khalifa lights up to celebrate the opening of ISEA2026 Dubai (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza ha inaugurato l'evento con il lancio dello spettacolo interattivo ELYAH all'ARTE MUSEUM di Dubai. Ispirata al patrimonio celeste di Dubai, l'esperienza ha unito luci, musica, spettacolo e tecnologia digitale per esplorare il rapporto tra persone, luogo e identità. Salendo su una stella interattiva, Sua Altezza ha attivato una sequenza visiva che ripercorre la storia di ELYAH e il suo ruolo storico come guida alla navigazione. In concomitanza con l'inaugurazione del simposio, la facciata del Burj Khalifa è stata illuminata da uno spettacolo di proiezioni che ha dato vita alla storia di ELYAH attraverso composizioni visive ispirate alle stelle, alla luce e all'identità digitale del simposio.

Durante la visita, Sua Altezza ha ammirato le opere d'arte digitali di artisti internazionali presentate nell'ambito dell'esperienza ELYAH. Ispirate alla natura e alle stelle, le opere offrivano prospettive diverse sul rapporto dell'umanità con l'universo. Ha visto "Quantum Memory Fossils – Where Breath Becomes Light" di Taeyoung Ahn, che esplora le connessioni tra natura, memoria e futuro, e "Cosmic Balance: A Hybrid Cosmos of Water, Light & Gesture" di Ina Hur e Serkan Jolboldin, che integra elementi tradizionali nell'espressione visiva contemporanea. Sua Altezza ha inoltre ammirato l'opera "Saving Aesthetics" di Orkhan Mammadov, che reinterpreta motivi e simboli tradizionali attraverso la tecnologia digitale.

L'organizzazione dell'ISEA2026 Dubai da parte di Dubai Culture sostiene gli obiettivi della sua Roadmap per le arti digitali, creando opportunità di ricerca, sperimentazione, innovazione e collaborazione tra artisti, ricercatori e istituzioni culturali, accademiche e tecnologiche. Queste iniziative rafforzano la posizione di Dubai come punto di riferimento culturale a livello mondiale, leader nell'innovazione, motore dell'economia creativa e profondamente radicata nella tradizione degli Emirati.

ISEA2026 combina un programma artistico in presenza, con oltre 100 opere d'arte esposte in tutta Dubai, e un programma accademico online accessibile al pubblico internazionale, che comprende 145 contributi accademici, oltre 50 interventi e dibattiti con artisti e professionisti del settore, oltre 10 workshop, quattro percorsi speciali che offrono più di 45 workshop, tavole rotonde e presentazioni, sette workshop Eco Labs e oltre 20 presentazioni istituzionali.

*Fonte: AETOSWire

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Antoine Boghos

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