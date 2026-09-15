tra oltre 134.000 candidature provenienti da 214 paesi ed economie, l'infermiera Agimol Pradeep, proveniente dal Regno Unito, è stata proclamata vincitrice dell'Aster Guardians Global Nursing Award 2026. Coordinatrice senior per i trapianti presso il King's College Hospital e docente onoraria senior presso l'Università di Salford, nel Regno Unito, ha ricevuto un premio di 250.000 dollari statunitensi durante una prestigiosa cerimonia tenutasi a Kochi, in India.

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Nurse Agimol Pradeep - Aster Guardians Global Nursing Award 2026 Winner (Photo: AETOSWire)

Dal lancio nel 2021, l’Aster Guardians Global Nursing Award è diventato una piattaforma globale che rende omaggio agli infermieri impegnati nell'avanzamento della professione e nella realizzazione di cambiamenti significativi. Il premio è stato consegnato da Shri V. D. Satheesan, Onorevole Primo Ministro del Kerala, alla presenza del Dott. Azad Moopen e di Alisha Moopen. Durante la cerimonia è stato inoltre trasmesso un messaggio speciale del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'OMS, che ha elogiato il ruolo di Aster nel valorizzare il contributo degli infermieri in tutto il mondo.

L'infermiera Agimol Pradeep ha dichiarato: "Sono profondamente onorata di ricevere l'Aster Guardians Global Nursing Award. Spero di poter cogliere questa opportunità per promuovere la donazione di organi e cellule staminali, valorizzando al contempo il ruolo degli infermieri e rafforzando la forza lavoro infermieristica a livello globale, al fine di promuovere un cambiamento duraturo".

Il Dott. Azad Moopen, Presidente fondatore di Aster DM Healthcare, ha dichiarato : " Il risultato ottenuto dall'infermiera Agimol Pradeep incarna la competenza, il coraggio, l'empatia e l'impegno costante che definiscono un'assistenza infermieristica d'eccellenza. Queste sono le qualità alla base dell'Aster Guardians Global Nursing Award, istituito per riconoscere e valorizzare il contributo fondamentale degli infermieri in tutto il mondo."

Alisha Moopen, Direttrice generale e Amministratrice delegata del gruppo Aster DM Healthcare , ha aggiunto: " L'infermiera Agimol ci ha dimostrato che un cambiamento significativo può iniziare ovunque grazie a una sola infermiera determinata a risolvere un problema. Le storie dei nostri 10 finalisti dimostrano che gli infermieri non solo sono fondamentali per garantire l'assistenza sanitaria, ma stanno anche plasmando il modo in cui essa si evolve".

Informazioni su Aster DM Healthcare:

Fondata nel 1987 dal Dott. Azad Moopen, Aster DM Healthcare è un'azienda fornitrice di servizi sanitari integrati tra le più importanti del mondo, con una forte presenza in sette Paesi. Aster si impegna a fornire assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, dai servizi primari a quelli quaternari, per rispettare la mission aziendale di trattare al meglio i propri pazienti.

* Fonte : AETOSWire

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