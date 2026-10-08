Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), leader nell’innovazione nel settore dell’immuno-oncologia, oggi ha annunciato che il Ministero della Salute della Repubblica di Armenia ha concesso le autorizzazioni alla commercializzazione di Botvymo ® (botensilimab, BOT) e Evamplix ® (balstilimab, BAL), ciascuno approvato per l’uso in combinazione con l’altro nel trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma colorettale metastatico (mCRC) con stabilità dei microsatelliti (MSS), senza metastasi epatiche attive, che abbiano già ricevuto le terapie standard disponibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008738249/it/

Investitori

917-362-1370 | investor@agenusbio.com

Media

781-674-4422 | communications@agenusbio.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire