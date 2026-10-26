Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, un impianto di gara porterà il nome Allianz. L’Allianz Beach Arena di Long Beach, in California, che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici LA28, diventerà il nuovo membro della Famiglia di stadi Allianz.

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Allianz's "custom A" emblem for LA28.

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