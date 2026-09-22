Il Gruppo Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) è diretto a New York per il suo Global Investor Roadshow and Conference annuale, che si terrà in collaborazione con Morgan Stanley il 24 e il 25 settembre 2026. Questa iniziativa rientra nell'impegno costante dell'ADX e nell'attività di sensibilizzazione degli investitori istituzionali nei principali centri finanziari globali.

L'evento dell'ADX a New York metterà in evidenza le opportunità di investimento offerte dai mercati dei capitali di Abu Dhabi attraverso le sue principali società quotate, poiché l'ADX sostiene la visione economica a lungo termine di Abu Dhabi e la crescita economica sostenibile come polo finanziario globale.

S.E. Ghannam Butti Almazrouei, Presidente dell'ADX, e Abdulla Salem Alnuaimi, Amministratore Delegato del Gruppo, guideranno la delegazione. Tali figure saranno affiancate da dirigenti senior e responsabili delle relazioni con gli investitori di 14 società quotate all'ADX. I colloqui diretti con i team dirigenziali consentiranno agli investitori di approfondire i fondamentali delle società, il posizionamento competitivo e le proposte di investimento.

La delegazione includerà emittenti rappresentanti i principali settori di crescita al centro della storia di sviluppo di Abu Dhabi, tra cui energia, finanza, immobiliare, beni di consumo discrezionali, telecomunicazioni e materiali di base. Queste società includono:

Energia: ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, ADNOC Gas, ADNOC Logistics & Services

Settore finanziario: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, 2PointZero

Settore immobiliare: Aldar Properties, RAK Properties

Beni di consumo discrezionali: Americana Restaurants International PLC

Telecomunicazioni: e&

Materie prime: Borouge, Fertiglobe

Le 14 società quotate all'ADX hanno registrato un aumento del 15,7% del fatturato nel primo semestre del 2026 rispetto al primo semestre del 2025. Nell'ultimo anno, queste società hanno distribuito quasi 4,98 miliardi di USD (15 miliardi di AED) in dividendi totali, pari a un rendimento medio del 4,26%.

Per quanto riguarda la performance complessiva del mercato nel primo semestre del 2026, l'ADX ha dimostrato una forte resilienza operativa, preservando la stabilità del mercato in un contesto di incertezza regionale. In qualità di punto di accesso al mercato dei capitali globale, la borsa ha ampliato il proprio accesso al mercato grazie ad aggiornamenti delle infrastrutture, nuovi prodotti e una maggiore connettività. Le istituzioni hanno rappresentato il 78% del valore degli scambi dell'ADX. Gli afflussi netti positivi sono aumentati del 13,7% su base annua, raggiungendo 380 milioni di USD (1,4 miliardi di AED). Gli investitori internazionali hanno generato il 48% del valore totale degli scambi, rafforzando l'attrattiva e le proposte di valore del mercato dell'ADX.

Informazioni sulla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

L'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) è stata istituita il 15 novembre 2000 ai sensi della Legge locale n. (3) del 2000, che ha conferito alla borsa diritti legali con uno status finanziario e amministrativo indipendente, nonché i necessari poteri di vigilanza ed esecutivi per lo svolgimento delle sue funzioni. Il 17 marzo 2020, l'ADX è stata trasformata da ente pubblico in società per azioni pubblica (PJSC) in conformità con la Legge n. (8) del 2020.

È stato costituito il Gruppo ADX, un gruppo di infrastrutture di mercato che comprende la borsa (ADX) e il suo ecosistema post-trade, incluse le sue controllate interamente detenute AD Depository e AD Clear. Grazie alla sua struttura aziendale integrata e allineata a livello globale, il Gruppo ADX supporta mercati dei capitali efficienti, trasparenti e resilienti nelle fasi di negoziazione, compensazione, regolamento e custodia.

Il Gruppo offre un mercato efficiente e regolamentato per la negoziazione di titoli, tra cui azioni emesse da società per azioni pubbliche, obbligazioni emesse da governi e società, fondi indicizzati quotati (ETF) e altri strumenti finanziari approvati dall'Autorità per i mercati finanziari degli Emirati Arabi Uniti.

L'ADX è la seconda borsa della regione araba per capitalizzazione di mercato. La sua strategia, diretta al conseguimento di risultati finanziari stabili attraverso flussi di entrate diversificati, è in linea con l'agenda di sviluppo nazionale degli Emirati Arabi Uniti, "Towards the Next 50", che mira a sviluppare un'economia sostenibile, diversificata e ad alto valore aggiunto.

* Fonte : AETOSWire

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Salama Almarzooqi

Analista delle comunicazioni aziendali

Informazioni sulla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

Cellulare: +971(50) 602 6038

E-mail: almarzooqis@adx.ae





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