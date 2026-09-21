LabVantage Solutions, Inc., un fornitore leader a livello globale di soluzioni e servizi di informatica per laboratorio, è stata nominata un Visionary Leader nei due report 2026 Frost Radar™ a cura di Frost & Sullivan: Frost Radar™: Life Sciences Laboratory Information Management Systems, 2026 (Sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio nelle scienze della vita) Frost Radar™: Laboratory Information Management Systems in Industrial Applications, 2026 (Sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio nelle applicazioni industriali).
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