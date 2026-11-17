Con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Rappresentante del Sovrano nella regione di Al Dhafra, l'Abu Dhabi International Boat Show (ADIBS) torna dal 19 al 22 novembre 2026 presso l'ADNEC Marina Hall per la sua ottava edizione, che si preannuncia la più grande di sempre, con la partecipazione di 1.210 espositori e marchi provenienti da 57 Paesi, con un aumento del 13% rispetto al 2025.

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ADNEC Marina Hall - ADNEC Group, Abu Dhabi – United Arab Emirates (Photo: AETOSWire)

Organizzato da ADNEC Group all'insegna del tema "La vita sull'acqua e oltre", il salone si estende su una superficie di oltre 96.000 metri quadrati e ospiterà 168 imbarcazioni esposte nel porto turistico. Inoltre, per la prima volta nella regione saranno presentati yacht di lusso, case galleggianti, imbarcazioni da diporto e attrezzature per gli sport nautici.

"L'edizione di quest'anno si preannuncia come la più grande nella storia del Salone, con una forte crescita in tutti i principali indicatori di performance che riflette la posizione dell'ADIBS come evento leader nella regione per il settore nautico", ha dichiarato Humaid Matar Al Dhaheri, Group CEO di ADNEC Group.

Programmato all'inizio della stagione nautica del Golfo, l'ADIBS offre agli espositori un accesso diretto a un pubblico qualificato e pronto all'acquisto nel momento in cui vengono prese le decisioni di acquisto. Il dinamismo regionale è evidente: la partecipazione dei Paesi del CCG è cresciuta del 216%, raggiungendo 355 espositori e marchi, mentre quella dei produttori di imbarcazioni è aumentata del 33%.

Il Charter Show torna come l'unico salone della regione dedicato ai superyacht e al charter, insieme al Waterfront Lounge, un ambiente di alto livello per gli incontri di lavoro. I visitatori potranno vedere e provare le imbarcazioni in azione attraverso dimostrazioni dal vivo e prove in mare, oltre a godersi le attività acquatiche presso il Navigation Hub.

La fiera non si limita alle imbarcazioni, ma comprende anche le nuove aree Lifestyle & Wellness e Outdoor Living, il Boaters Market e un'Innovation Zone dedicata alle aziende emergenti. La Fishing Zone, le sessioni di nautica della Knowledge Box e le attività per famiglie ampliate – tra cui una Kids Zone più grande – completano l'esperienza.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitare www.adibs.ae/en .

*Fonte: AETOSWire

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Fatin Elkhalil

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