LabPMM ® , una filiale di Invivoscribe ® , ha annunciato oggi la disponibilità a livello globale del suo nuovo servizio di valutazione della malattia residua misurabile (MRD) KMT2A . Il servizio di PCR digitale ad alta sensibilità è a disposizione di operatori sanitari, ricercatori clinici e partner biofarmaceutici attraverso la rete globale di laboratori di LabPMM; negli Stati Uniti sono disponibili test accreditati CAP/CLIA. Il servizio risponde alla crescente esigenza di un monitoraggio molecolare accurato nelle leucemie acute. 1,2,3

I riarrangiamenti di KMT2A ( KMT2A r) sono fattori oncogenici nella leucemia mieloide acuta (LMA) e nella leucemia linfoblastica acuta (LLA). 4 Questi riarrangiamenti sono presenti in circa l'80% dei casi infantili e nel 5-15% dei casi di leucemia nell'infanzia e nell'età adulta.

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