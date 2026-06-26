LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), azienda di scoperta farmacologica che combina l'apprendimento automatico (ML) con la sperimentazione a rendimento elevato per ottimizzare gli anticorpi terapeutici, oggi ha annunciato un accordo pluriennale di collaborazione nella ricerca, di opzione e di licenza con LG Chem .

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