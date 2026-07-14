Lo studio legale Labaton Keller Sucharow LLP è lieto di annunciare il lancio della sua nuova Corporate Accountability & Governance Task Force, pensata per aiutare gli investitori istituzionali a promuovere la responsabilità aziendale, perseguendo al contempo recuperi notevoli per gli azionisti.

Creata per rispondere alle esigenze sempre maggiori dei nostri clienti, la Task Force fornirà loro consulenza strategica sulle opportunità che promuovono un cambiamento aziendale positivo attraverso contenziosi in tema di titoli e diritto societario. Questa iniziativa riflette l'impegno di lunga data dello Studio legale a proteggere gli interessi degli investitori, promuovendo al contempo una condotta aziendale responsabile.

Labaton collabora con clienti investitori istituzionali per seguire casi non solo mirati al risarcimento economico, ma che incoraggiano anche importanti riforme aziendali e a rafforzano solide pratiche di governance.

La Task Force è presieduta dai partner aziendali Carol C. Villegas e Domenico “Nico” Minerva, che hanno condotto alcune delle iniziative più significative dello Studio in materia di responsabilità aziendale e riforma della governance. La Sig.ra Villegas e il Sig. Minerva rappresentano investitori istituzionali di spicco in tutto il mondo e sono riusciti a ottenere risarcimenti per centinaia di milioni di dollari, oltre a importanti riforme di governance aziendale per conto degli azionisti.

Commentando il lancio dell'iniziativa, la Sig.ra Villegas ha dichiarato, “Gli investitori riconoscono sempre più spesso che i contenziosi possono servire non solo da meccanismo di recupero delle perdite, ma anche da catalizzatore di importanti cambiamenti aziendali. La nostra Corporate Accountability & Governance Task Force riflette il nostro impegno nell'aiutare i clienti a raggiungere entrambi gli obiettivi”.

La Task Force è incentrata sull'identificazione di opportunità per ottenere riforme di governance aziendale come componente intrinseco di risoluzioni in tradizionali casi di frode in materia di titoli. Mentre le riforme di governance aziendale tradizionalmente sono state ottenute tramite contenziosi derivati, soprattutto nei tribunali del Delaware, Labaton cerca di ampliare questo quadro proponendo risoluzioni incentrate su riforme in cause legali per frode in materia di titoli che coinvolgono gravi comportamenti illeciti da parte di aziende o carenze a livello di governance. Attraverso questo approccio, lo Studio mira a ottenere risultati che offrono sia risarcimenti economici che miglioramenti aziendali duraturi.

Il Sig. Minerva ha aggiunto, “Poche aziende possono dimostrare un'esperienza comprovata nell'ottenere importanti risarcimenti economici e riforme di governance significative in alcuni dei fallimenti aziendali più importanti del nostro tempo. Questa Task Force si basa su quella esperienza e permette a Labaton di aiutare i clienti a ottenere risoluzioni che offrono sia responsabilità che valore a lungo termine per gli azionisti”.

Il lancio della Corporate Accountability & Governance Task Force formalizza e amplia l'impegno di lunga data dello Studio per ottenere risultati incentrati sulla governance per conto di investitori istituzionali.

Informazioni su Labaton Keller Sucharow

Con oltre 60 anni di esperienza, Labaton Keller Sucharow LLP rappresenta un solido difensore dei diritti degli investitori e dei consumatori, avendo ottenuto risarcimenti storici per miliardi di dollari. Rinomato leader mondiale nel settore, lo Studio è specializzato nella rappresentanza di clienti in controversie in materia di titoli, governance aziendale e diritti degli azionisti, tutela del consumatore e protezione dei dati personali, oltre a risoluzione alternativa dei contenziosi. Riconosciuto per l'eccellenza sia dai tribunali che dai colleghi, lo Studio viene regolarmente classificato nelle più importanti pubblicazioni del settore. Gli uffici di Labaton Keller Sucharow sono strategicamente ubicati a New York, in Delaware, a Londra e a Washington, D.C. Per maggiori informazioni su Labaton Keller Sucharow, consultare il sito dello Studio, labaton.com .

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