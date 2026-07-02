SamanTree Medical , un leader globale nell'innovazione dell'imaging chirurgico, oggi ha annunciato che la tecnologia di microscopia confocale di Histolog Scanner è stata presentata in 13 articoli clinici sottoposti a revisione paritaria in un numero speciale di BJU International , una delle più importanti riviste di urologia al mondo. L'edizione speciale si concentra su un numero di prove sempre più ampio del ruolo della microscopia confocale nella chirurgia urologica.

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SamanTree Medical announces that Histolog® Scanner confocal microscopy technology is featured in 13 peer-reviewed clinical papers in a special issue of BJU International.

“Il numero speciale rappresenta la crescente diffusione della microscopia confocale negli interventi urologici”, ha spiegato il Prof. Greg Shaw, specialista in chirurgia urologica presso gli University College London Hospitals (UCLH) e autore di vari studi compresi nel numero speciale.

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