NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha nominato i vincitori della nona edizione annuale dei Design Impact Awards, riconoscendo otto riprogettazioni di confezioni che hanno abbinato esperienze più solide per i consumatori ed effettive prestazioni commerciali. In quasi dieci anni di vincitori dei NIQ Design Impact Award, le rivisitazioni premiate sono state associate a un aumento del volume medio di circa il 4%.

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NIQ Design Impact Awards 2026

I vincitori del 2026 NIQ Design Impact Award*:

Aval French Cider (Azienda madre: Aval Cider; Paese: Stati Uniti)

(Azienda madre: Aval Cider; Paese: Stati Uniti) Liquid I.V. (Azienda madre: Unilever; Paese: Stati Uniti)

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