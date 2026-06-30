La Premier Jumping League (PJL) oggi ha annunciato che l'esperto trader, investitore e pilota automobilistico agonistico Jason McCarthy e la McCarthy Jumping League LLC hanno acquisito la prima squadra PJL in una storica operazione da 50 milioni di dollari, sulla scia del crescente successo ottenuto da questa lega di salto professionale, che ha ottenuto grandi consensi.

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The Premier Jumping League (PJL), photographed by Daniel Benson.

Lo storico investimento rappresenta una valutazione senza precedenti per un team in una competizione sportiva di recente istituzione e sottolinea la fiducia che investitori sofisticati ripongono nella PJL.

La stagione inaugurale della PJL dovrebbe iniziare nell'aprile 2027.

McCarthy apporta alla Lega una notevole esperienza negli investimenti e nel trading, avendo ricoperto incarichi dirigenziali in tutto il settore finanziario nel corso della sua carriera. Un laureato del MIT, McCarthy è il Fondatore e Amministratore delegato di una società di trading propria, attiva in una gamma diversificata di mercati nazionali e internazionali. McCarthy, sua moglie, Newsha, e la figlia, Natalia, condividono la passione per i cavalli, essendo proprietari di scuderie a Watermill, NY e a Wellington, Florida. Natalia è una cavallerizza agonistica della categoria junior che aspira a gareggiare un giorno ai massimi livelli nel salto ostacoli.

L'acquisizione della McCarthy Jumping Team riflette la fiducia nell'impegno di McCourt Global a mettere in palio 300 milioni di dollari e nella visione a lungo termine, nel modello aziendale e nella fattibilità finanziaria della PJL. Grazie a una rigorosa attenzione all'espansione del potenziale commerciale del salto ostacoli, la PJL si sta imponendo come asset sportivo su cui investire, con un chiaro percorso verso l'apprezzamento dell'asset a lungo termine.

Commentando l'investimento, McCarthy ha dichiarato: “Come Frank McCourt, il viaggio della nostra famiglia in questo sport è iniziato con mia moglie, Newsha, da sempre appassionata di cavalli, che ci ha fatto conoscere il mondo equestre. Grazie alla sua passione, siamo diventati appassionati di salto ostacoli e abbiamo imparato ad apprezzare fino in fondo lo straordinario rapporto che si crea tra cavallo e cavaliere.

Crediamo fortemente nella visione della PJL: una lega impegnata nei massimi standard etici, nella meritocrazia e nella competizione d'elite, basato su un modello commerciale sostenibile che attrae i migliori cavalieri al mondo e offre agli appassionati esperienze a livello delle più grandi competizioni sportive globali.

Vediamo un enorme potenziale per la crescita del pubblico mondiale di questo sport, pur restando radicato nei valori che lo rendono così speciale. Siamo certi che la PJL aiuterà a realizzare quel potenziale e a promuovere la crescita significativa per lo sport che abbiamo imparato ad amare”.

Il Presidente esecutivo di McCourt Global, Frank McCourt, ha aggiunto: “Questo investimento è una potente testimonianza della visione della PJL e del potenziale futuro del salto. Fin dall'inizio, la nostra ambizione è sempre stata attrarre nuovo capitale e nuove opportunità di crescita per questo sport. Jason e la sua famiglia incarnano i valori e l'etica che intendiamo sostenere all'interno della Lega, e siamo entusiasti di accogliere il McCarthy Jumping Team come primo gruppo proprietario della PJL”.

Informazioni sulla Premier Jumping League (PJL)

La PJL è una competizione innovativa globale di 16 squadre che definiscono una nuova era nel salto ostacoli.

Sostenuta da McCourt Global e dal suo Presidente esecutivo Frank McCourt, e definita da leader di sport equestri, competizioni internazionali e intrattenimento, la PJL riunisce i migliori cavalieri e cavalli al mondo per competere per il premio più grande nella storia di questa disciplina (un premio garantito del valore di 300 milioni di dollari nei primi tre anni), in quattordici sedi iconiche in Nordamerica, Europa e Medio Oriente.

Ideata per aprire lo sport a nuove fasce di pubblico pur rispettandone le tradizioni, la PJL abbina straordinarie prestazioni atletiche e intrattenimento di prim'ordine, rafforzata dalla collaborazione della lega con Box to Box Films (la compagnia di produzione responsabile di "Drive to Survive" della Formula 1), e supportata da un modello di trasmissione gratuito.

Tecnologia all'avanguardia, trasparenza radicale e formati innovativi di squadra potenziano la teatralità, l'intensità e la rivalità che definiscono lo sport d'elite, sbloccando il pieno potenziale del salto, richiesto dagli sport globali di oggi e dal mercato dell'intrattenimento, senza comprometterne i valori centrali.

La PJL si distingue grazie al suo impegno nei confronti dei massimi standard di benessere per cavalli e cavalieri.

La PJL continua a collaborare strettamente con la FEI, mentre la Lega procede attraverso il processo del Series Approval. Si prevede una decisione a breve.

Informazioni su il McCarthy Jumping Team

Il McCarthy Jumping Team è di proprietà privata del McCarthy Family Office, al servizio degli interessi della famiglia McCarthy.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Kelly Hogarth | pressoffice@pjl.com | [+44 777 269 7805]

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