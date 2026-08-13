Klarna, la banca digitale globale e il fornitore di modalità di pagamento flessibili, oggi ha lanciato l'aggiornamento del suo abbonamento migliore di sempre. I livelli aggiornati offrono più cashback, fino a 6.000 euro di vantaggi, ed eliminano i costi di servizio: il risultato è un abbonamento Klarna che si paga da sé e non solo.

La nuova struttura dell'abbonamento di Klarna prevede quattro livelli, ognuno pensato per un tipo diverso di abbonato, ma tutti i livelli si basano su un principio di flessibilità: paghi solo per i servizi Klarna che meglio rispondono alle tue esigenze.

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