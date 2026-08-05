Future of Memory and Storage Conference (FMS) – Kioxia Corporation , una controllata di Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) oggi hanno presentato Quad-Level-Cell (QLC), la propria tecnologia di memoria flash 3D di nuova generazione, che offre fino al 60% in più di densità di bit rispetto alla propria 8a generazione, superando i 37 Gb/mm² e segnando lo standard di riferimento del settore 1 per densità di bit, prestazioni ed efficienza energetica.

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