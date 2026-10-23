Brenus Pharma, una società biotecnologica operante nella fase clinica, ha annunciato i primi dati dell’aumento progressivo della dose di fase Ia dello studio BreAK CRC-001. Sono stati trattati nove pazienti non operabili; l’89% presentava metastasi epatiche e l’89% tumori con mutazione KRAS, una popolazione refrattaria all’immunoterapia. Il follow-up mediano è stato di 8 mesi (intervallo 1–14; data di cut-off dei dati: 06/08/2026).

Il 95% dei tumori del colon-retto metastatici è costituito da tumori pMMR/MSS, scarsamente immunogenici e resistenti all’immunoterapia.

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