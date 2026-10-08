Textron Aviation Inc., a Textron Inc. (NYSE: TXT) ha annunciato oggi che la Forza aerea del Paraguay (Fuerza Aérea Paraguaya) è diventata il primo operatore militare dell'America del Sud del turboelica Cessna SkyCourier, raggiungendo un ulteriore traguardo in termini di versatilità multi-missione del velivolo. Finanziato da Itaipu Binacional, un ente binazionale gestito dai governi di Brasile e Paraguay, il velivolo va a unirsi al Cessna Grand Caravan della flotta della forza aerea.

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The Cessna SkyCourier delivery to the Paraguayan Air Force marks the aircraft’s first South American military operation and expands the force’s multi-mission capabilities.

"Il Cessna SkyCourier offre un'affidabilità e una flessibilità per le missioni senza precedenti, consentendo alla forza aerea del Paraguay di raggiungere regioni remote in totale sicurezza", ha dichiarato Bob Gibbs, vicepresidente, divisione Defense & Special Mission Sales.

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