La Digital Cooperation Organization (DCO) ha lanciato la seconda edizione dei Digital Prosperity Awards (DPA), aprendo le candidature e le nomination per soluzioni digitali idonee provenienti dal settore pubblico, dal settore privato e dalla società civile negli Stati membri e oltre.

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DCO Launches Second Edition of Digital Prosperity Awards to Recognize Solutions Building the Digital Future (Photo: AETOSWire)

I premi riconoscono soluzioni, iniziative e contributi basati sulla tecnologia che producono un impatto socioeconomico misurabile, accelerano la trasformazione digitale e promuovono un'economia digitale inclusiva, sostenibile e prospera. La prima edizione ha premiato sette vincitori nel febbraio 2025.

Deemah AlYahya, Segretaria generale della DCO, ha dichiarato: "Un futuro digitale ricco di prospettive sta prendendo forma oggi grazie alla visione, all'impegno e alla creatività dei governi, degli innovatori, delle organizzazioni e delle comunità che accolgono con favore la cooperazione digitale. Insieme, stanno trasformando le potenzialità in progressi e la tecnologia in un impatto tangibile e misurabile sulla vita delle persone. Con la seconda edizione dei Digital Prosperity Awards, rendiamo omaggio a soluzioni eccezionali che promuovono la prosperità digitale per tutti. I premi portano questi risultati sul palcoscenico mondiale, mettendoli in contatto con reti più ampie, nuove opportunità e partner in grado di aiutarli ad ampliare la propria portata e il proprio impatto. Invitiamo gli innovatori e le organizzazioni dei nostri Stati membri e di tutto il mondo a farsi avanti e a condividere le soluzioni in grado di trasformare vite, rafforzare le comunità e aprire nuove vie verso le opportunità. Le idee, la determinazione e la leadership possono contribuire a garantire che il futuro digitale che stiamo costruendo sia inclusivo, sostenibile e prospero; un futuro in cui ogni persona e ogni comunità abbia l'opportunità di prosperare".

All'insegna del tema "Costruire il futuro, oggi", la seconda edizione premia soluzioni che migliorano l'accesso ai servizi, responsabilizzano le comunità, favoriscono la crescita delle imprese, promuovono l'innovazione e ampliano la partecipazione digitale. Le sette categorie comprendono Digital Enablers, Digital Innovation e Digital Society, oltre a tre premi di punta che riconoscono la prosperità digitale negli Stati membri e oltre.

Alaa Abdulaal, responsabile dell'Intelligence dell'economia digitale presso la DCO, ha dichiarato: "Siamo alla ricerca di soluzioni in grado di dimostrare il proprio valore, non semplicemente di descrivere le proprie ambizioni. Le candidature più valide dimostreranno di risolvere una sfida reale, di produrre risultati misurabili e di avere il potenziale per estendere tale impatto oltre il proprio contesto attuale".

Le candidature che affrontano sfide con un impatto misurabile saranno sottoposte a controlli di ammissibilità e due diligence, quindi a una valutazione da parte di una giuria internazionale di esperti sulla base di criteri approvati. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia dei Digital Prosperity Awards nel 2027.

Il termine per la presentazione delle candidature e delle nomination è il 4 gennaio 2027. Per i dettagli sulle categorie, i requisiti di ammissibilità e le istruzioni per la candidatura, visitare: https://dpa.dco.org .

Fonte: AETOSWire

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Ahmed Bayouni

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