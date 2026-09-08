La Digital Cooperation Organization (DCO) ha portato a termine la propria partecipazione a LEAP 2026. Nel corso dell'evento, lo Stato di Palestina ha firmato lo Statuto della DCO, diventandone membro firmatario, e ha presentato il Piano per la prosperità digitale 2026-2028 , sviluppato di concerto con la DCO per promuovere le infrastrutture digitali, la preparazione all'IA, la pubblica amministrazione digitale, le competenze, le startup e le PMI.

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DCO Concludes LEAP 2026 with Partnerships and Digital Cooperation Milestones (Photo: AETOSWire)

La firma ha fatto seguito alla precedente approvazione, da parte del Consiglio della DCO, di otto Paesi candidati . Una volta concluse le procedure di adesione, la DCO passerà da 16 a 24 Stati membri, arrivando così a rappresentare circa 980 milioni di persone. Si tratta di una tappa decisiva verso il raggiungimento del miliardo di utenti a favore della cooperazione digitale. Anche il Tagikistan si appresta ad aderire all'organizzazione in qualità di membro associato, aprendo così nuove opportunità per rafforzare la cooperazione digitale, accedere a partenariati pubblico-privati e prendere parte a iniziative volte a promuovere l'innovazione digitale, le competenze e l'inclusione, in linea con la propria Strategia nazionale di sviluppo fino al 2030.

La Segretaria generale della DCO, Deemah AlYahya, ha moderato un dibattito ministeriale dal titolo "Governare la crescita: costruire economie digitali incentrate sull'essere umano nell'era dell'IA", per discutere di innovazione responsabile, crescita delle imprese digitali, competenze per l'IA, investimenti e partnership.

La DCO ha collaborato con il Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Arabia Saudita e con AMD per lanciare un ecosistema di IA e innovazione aperte al pubblico, affiancato da un workshop "DevDay" atto a fornire a sviluppatori, startup e ingegneri del software strumenti open source, formazione tecnica e opportunità offerte all'interno dell'ecosistema stesso.

Una tavola rotonda multilaterale incentrata sul rafforzamento dell'integrità dei contenuti online ha riunito rappresentanti di media, piattaforme tecnologiche e partner presso la sede della DCO per affrontare tematiche quali la disinformazione, i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e la fiducia nel digitale.

Inoltre, la DCO ha partecipato a una serie di discussioni su governance dei dati, fiducia e allineamento transfrontaliero insieme alla Digital Government Authority dell'Arabia Saudita e a ITL Estonia, e a un panel intitolato "Built for Business: Estonia's Digital Advantage" con i leader del settore digitale estone, dedicato all'analisi di economie digitali affidabili, resilienti e pronte per il futuro.

Ancora, la DCO e la Banca Mondiale hanno presieduto congiuntamente l'incontro "From Digital Ambition to Impact", in occasione del quale è stato possibile discutere di politiche, infrastrutture, competenze, finanziamenti e partnership, oltre a una tavola rotonda di alto livello presso la Elm Company dedicata al finanziamento dell'innovazione digitale per promuovere crescita economica, occupazione e sviluppo inclusivo.

Grazie a STRIDE, 30 startup provenienti da 11 Stati membri hanno potuto partecipare a LEAP, mettendo in contatto i fondatori con investitori, partner e mercati attraverso attività di matchmaking mirato. Le startup hanno partecipato a sessioni dedicate con gli osservatori del DCO e i partner – tra cui Elm, ITL e Tools & Solutions – ampliando ulteriormente le opportunità di investimento, collaborazione e accesso al mercato.

Fonte: AETOSWire

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Ahmed Bayouni

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