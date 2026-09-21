La Convenzione Mondiale sulla Manifattura 2026 si tiene a Hefei, nella provincia di Anhui, dal 20 al 23 settembre. Con il tema “Manifattura intelligente per un futuro migliore”, la convention ha attirato oltre 1.000 rappresentanti governativi e del mondo imprenditoriale e più di 500 delegati internazionali. Oltre 40 multinazionali provenienti da Stati Uniti, Francia, Russia e altri Paesi partecipano con esposizioni collettive per esplorare nuove opportunità di cooperazione nel settore della manifattura intelligente.

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La Convenzione Mondiale sulla Manifattura 2026 apre a Hefei, puntando i riflettori sulle nuove opportunità di cooperazione globale nella manifattura intelligente

La convention è organizzata congiuntamente dal Governo Popolare della Provincia di Anhui, dal Comitato Consultivo Nazionale per la Strategia Manifatturiera, dalla China Association of Small and Medium Enterprises e dalla Global Alliance of SMEs. Dal suo debutto a Hefei nel 2018, si è svolta per nove edizioni consecutive, diventando un'importante piattaforma per lo scambio, la cooperazione e il beneficio reciproco nel settore manifatturiero globale. Nel corso dell'evento saranno inoltre pubblicati importanti rapporti, tra cui l' Annual Development Report on Industrial Foundations (2025–2026) e Capability and Level of Digital and Intelligent Transformation in Manufacturing (2026) , che forniranno dati ed esperienze pratiche a sostegno dello sviluppo del settore manifatturiero globale.

La convention di quest'anno pone ancora maggiore enfasi sull'apertura e sulla cooperazione. In qualità di Paese ospite d'onore, il Regno Unito ha inviato propri rappresentanti per partecipare e intervenire alla cerimonia di apertura. Tra gli eventi internazionali figurano un incontro di matchmaking dedicato alle PMI che si espandono sui mercati esteri e alla cooperazione nelle catene industriali internazionali, un incontro di matchmaking per la cooperazione manifatturiera Cina-Europa e un incontro di matchmaking Cina-Francia sull'Industria del Futuro. Queste iniziative rafforzano ulteriormente la cooperazione industriale globale e imprimono un forte impulso allo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero mondiale.

L'area espositiva si estende su 70.000 metri quadrati e passa dalla presentazione di singoli prodotti a quella di interi ecosistemi. Un'area di 20.000 metri quadrati dedicata ai risultati del settore manifatturiero comprende 10 zone espositive, tra cui una sala introduttiva, l'Esposizione delle principali nazioni manifatturiere, l'Esposizione della provincia ospite d'onore, l'Esposizione internazionale, l'Esposizione dei veicoli a nuova energia intelligenti e connessi e l'Esposizione di robotica e intelligenza incorporata. Altri 50.000 metri quadrati sono dedicati a cinque settori, tra cui le catene di fornitura automobilistiche e i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la robotica. Presso il Luogang Park, un'esposizione interattiva e integrata di sistemi senza equipaggio propone voli di aeromobili senza pilota e dimostrazioni di veicoli autonomi, avvicinando al pubblico le tecnologie più avanzate.

Il periodo del 15° Piano quinquennale rappresenta una fase cruciale per la transizione dell'Anhui da grande provincia industriale a provincia leader nel settore manifatturiero. Guardando al futuro, l'Anhui si aprirà ulteriormente al mondo e contribuirà ancora di più allo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero globale.

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Company Name：World Manufacturing Convention Executive Committee

Contact Person：Cheng Longcan

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