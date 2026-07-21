Kyowa Kirin EMEA, una controllata al 100% di Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151), ha annunciato oggi che la Commissione europea ha autorizzato un’estensione dell'indicazione terapeutica di Crysvita ® (burosumab) per il trattamento dell’ipofosfatemia legata al cromosoma X (XLH), al fine di includere i neonati di età compresa tra 1 mese e 1 anno, in tutta l’Unione europea e nello Spazio economico europeo.

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James Read

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