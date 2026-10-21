Textron Aviation Inc. , azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato un ordine da parte della Civil Air Patrol (CAP) per altri 21 velivoli Cessna a motore a pistoni, che supporteranno le missioni di soccorso nelle emergenze, l'addestramento e le missioni a favore della comunità della CAP negli Stati Uniti. Si prevede che le consegne verranno ultimate nel 2027.

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Maj. Gen. Regena Aye and Brig. Gen. R. Jason Bailey of the Civil Air Patrol tour Cessna piston assembly at Textron Aviation’s facility in Independence, Kansas

L'ordine comprende sette velivoli Cessna Skyhawk 172, undici Cessna Skylane 182, due Cessna Turbo Skylane T182T e un Cessna Turbo Stationair HD 206.

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