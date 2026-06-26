La Camera dell'Economia Digitale di Dubai, una delle tre Camere di Commercio di Dubai, si sta preparando per presentare l'ecosistema digitale di Dubai al GITEX AI Europe 2026. La camera servirà da Digital Economy Partner ufficiale per l'evento, che si svolgerà dal 30 giugno al 1° luglio alla Fiera di Berlino, Germania.

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Dubai Chamber of Digital Economy’s stand at GITEX Europe 2025 (Photo: AETOSWire)

La partecipazione della camera fa parte dell'impegno per rafforzare la posizione di Dubai come hub globale leader per l'economia digitale e sottolineare le opportunità di crescita disponibili nell'ecosistema tecnologico all'avanguardia della città.

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Mohamad Mouzehem

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