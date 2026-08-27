Il prossimo importante cambiamento nel commercio al dettaglio potrebbe non verificarsi sugli scaffali. Sta avvenendo piuttosto nel cestino della spesa di tutti i giorni, dove velocità, comodità e acquisti di rifornimento stanno cambiando il modo di fare shopping dei consumatori. Il commercio rapido sta emergendo come volano della crescita della spesa di alimentari, secondo NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader di consumer intelligence.

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Asia is leading the quick commerce revolution, with adoption rates of 83% in China and 82% in India.

Il rapporto globale di NIQ, The Commerce Revolution: Where East Meets West (La rivoluzione del commercio: dove Oriente incontra Occidente), indica che la modalità di consegna ultra-rapida è già comune in alcune regioni dell'Asia, offrendo un'anteprima della probabile evoluzione del commercio a livello globale.

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