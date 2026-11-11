Otto responsabili delle decisioni IT su dieci affermano che l’ambiente di lavoro digitale è fondamentale per il successo della trasformazione guidata dall’IA, ma solo il 10% riferisce di averlo riprogettato radicalmente in funzione dell’IA, secondo il sesto report Lenovo Work Reborn, dal titolo The AI-ready workplace . I risultati mettono in luce un divario significativo tra l’attuazione degli strumenti IA e le capacità operative necessarie per integrarli nel modo in cui il lavoro viene svolto all’interno di un’impresa.

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