Kyowa Kirin International, società interamente controllata da Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), oggi ha annunciato la firma di un accordo di distribuzione esclusiva con Knight Therapeutics (“Knight”) (TSX: GUD) per la distribuzione di mogamulizumab in determinati Paesi dell'America Latina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929368520/it/

James Read

james.read@kyowakirin.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire