Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Takashi Nagai) è lieta di annunciare la sponsorizzazione di una mostra retrospettiva per celebrare la 25a partecipazione del marchio di moda ANREALAGE alla Paris Fashion Week. La mostra si è svolta a Parigi dal 2 al 5 ottobre 2026.

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Kyocera Document Solutions Sponsors Retrospective Exhibition Celebrating ANREALAGE's 25th Participation in Paris Fashion Week

L'inizio della collaborazione tra Kyocera Document Solutions e ANREALAGE risale al 2024. Da allora, la tecnologia della stampa con la stampante per tessuti a getto d'inchiostro sostenibile FOREARTH di Kyocera è stata adottata per sei collezioni presentate alla Paris Fashion Week.

Questa mostra retrospettiva si è tenuta presso una struttura dedicata a Parigi per commemorare la 25a partecipazione di ANREALAGE alla Settimana della moda di Parigi. La mostra illustra oltre un decennio delle collezioni del marchio e della sua evoluzione creativa. È stata curata da Sarah Andelman, co-fondatrice del noto concept store Colette. La mostra, intitolata "Just An Real Age", ha illustrato l'originale visione di ANREALAGE, che fonde creatività e tecnologia, tracciando al contempo la storia delle collezioni che il brand ha presentato a Parigi nel corso degli anni.

Il commento di Sarah Andelman

Quando sono venuta a conoscenza di FOREARTH attraverso la collaborazione tra ANREALAGE e Kyocera, ho detto che era una rivoluzione. È davvero incredibile vedere una tecnologia dotata di tali capacità. Così tanti prodotti sempre realizzati allo stesso modo, e nessuno che pensa che esista davvero un modo migliore di realizzarli. Ecco perché sono rimasta così colpita. Oltre all'eccellente qualità della stampa, credo che la flessibilità sia una dei suoi vantaggi principali. È importante, perché aiuta a proteggere il pianeta e le possibilità sono enormi, vista la capacità di stampare su così tanti tessuti diversi. Poi c'è la velocità, molto importante nel mondo odierno, dove tutto si muove sempre più rapidamente e la capacità di rispondere velocemente fa davvero la differenza.

Per me, la sostenibilità va ben oltre il discorso moda. Fa parte della vita di tutti i giorni. Dobbiamo proteggere il nostro pianeta. So che l'industria della moda si sta impegnando, ma non basta, ecco perché credo che la sostenibilità stia diventando sempre più importante. Sono impaziente di vedere sempre più progetti di stampa utilizzata in modi intelligenti nell'abbigliamento, oltre che nel design e in altri settori creativi.

Per maggiori informazioni: https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/en/news/rls_2026/rls_20261014.html

Fare clic qui per maggiori informazioni sulla stampante per tessuti a getto d'inchiostro "FOREARTH”

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