Kraken Prime, il servizio completo di prime brokerage, che offre attività di trading, custodia qualificata e altri servizi finanziari attraverso una piattaforma integrata, è ora disponibile tramite Trever, lo standard di riferimento nel settore bancario dedicato alle risorse digitali. Il Digital Asset Operating System di Trever viene utilizzato dagli istituti finanziari in tutta Europa per gestire il ciclo di vita completo degli asset digitali in un unico ambiente, comprese attività di trading, tesoreria, liquidazione e contabilità.

Da oggi, le banche e i broker che si avvalgono di Trever possono instradare l'esecuzione, affidarla alla custodia qualificata, registrare tutte le transazioni e accedere ad altri servizi tramite Kraken Prime senza uscire dal loro ambiente operativo esistente.

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