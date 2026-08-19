La Korea Creative Content Agency (KOCCA) ha annunciato che 13 aziende coreane di videogiochi si riuniranno in un'unica sede in occasione di Gamescom 2026 , il più grande evento europeo dedicato ai videogiochi, che si terrà a Colonia, in Germania, dal 26 al 28 agosto (B2B, 09:00~20:00).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260818833569/it/

KOCCA riunirà 13 aziende coreane di videogame in occasione di Gamescom 2026 a Colonia, in Germania (Immagine: KOCCA)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260818833569/it/

KOCCA

Jang, In Geol

Manager

Game&Emerging Technology Content Division

Game Distribution Team

ingeol@kocca.kr





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire