Klarna (NYSE: KLAR), la banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, ha annunciato oggi di aver presentato richieste all'Utah Department of Financial Institutions e al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per la costituzione di Klarna Bank USA, una banca industriale con proposta autorizzazione nello Utah.

Klarna opera come banca autorizzata in Europa dal 2017 e serve i clienti statunitensi attraverso banche partner di fiducia. Dal 2019 Klarna ha fornito ai cittadini statunitensi accesso a oltre 91,3 miliardi di dollari in credito responsabile, facendo risparmiare oltre 5,1 miliardi di dollari in interessi rispetto al debito revolving delle carte di credito. Oggi 30 milioni di utenti statunitensi usano Klarna ogni anno, e centinaia di migliaia di rivenditori fanno affidamento su Klarna per la crescita delle loro attività.

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