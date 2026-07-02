Klarna Group plc (NYSE: KLAR) oggi annuncia che il tribunale ha deciso a favore di PriceRunner, con la condanna al risarcimento dei danni per un importo di 1,97 miliardi di dollari in una causa antitrust intentata da PriceRunner contro Google. Il risarcimento compensa la perdita di ricavi causata dal trattamento preferenziale di Google del proprio servizio di shopping a confronto rispetto ai servizi indipendenti di confronto dei prezzi, una condotta che fa anche aumentare i costi per i consumatori.

"Quando i mercati funzionano bene, ne beneficiano tutti. I consumatori ottengono migliore qualità a costi inferiori, le aziende rimangono concentrate sul servizio ai clienti piuttosto che sulla difesa della posizione, a vantaggio della società.

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