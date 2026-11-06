Klarna, la rete delle finanze quotidiane, ha annunciato oggi che il suo popolare strumento Call Status Detection integrato nell'app è ora attivo a livello globale, offrendo ai consumatori un modo semplice e affidabile per verificare se una chiamata proviene davvero da Klarna.

Dal suo lancio a settembre nei paesi nordici, Call Status Detection ha già aiutato migliaia di consumatori nella verifica delle chiamate. La funzionalità è ora stata lanciata a livello globale, a dimostrazione dell'impegno di Klarna a proteggere i propri clienti dalle truffe.

Call Status Detection è stato pensato per garantire rapidità e semplicità. Se un cliente risponde a una chiamata da qualcuno che dichiara di lavorare per Klarna, tutto quello che deve fare è aprire l'app Klarna e verificare il banner nella parte superiore dello schermo: se è verde, la chiamata è stata verificata e si può proseguire in sicurezza, mentre se è giallo, significa che Klarna non è in grado di versificare la chiamata e il cliente dovrebbe riattaccare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105024405/it/

press@klarna.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire