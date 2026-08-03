Kioxia Corporation , leader mondiale in soluzioni di memoria, ha annunciato oggi che presenterà la serie KIOXIA XL1, un modulo di espansione di memoria compatibile con Computer Express Link™ (CXL™), presso lo stand di Kioxia durante l'evento FMS: the Future of Memory and Storage , che si terrà dal 4 al 6 agosto a Santa Clara, in California. Il prodotto presenta KIOXIA XL-FLASH™, una tecnologia di memoria flash a bassa latenza e alte prestazioni che consente alla memoria flash, solitamente utilizzata per applicazioni di storage, di essere impiegata anche come soluzione di espansione di memoria. Inoltre, è in fase di progettazione e sviluppo per supportare il volume in crescita di applicazioni IA a elevato consumo di memoria.

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CXL™ Compatible Memory Expansion Module KIOXIA XL1 Series

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