Kioxia Corporation , una controllata di Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK) oggi hanno annunciato investimenti significativi anticipati in Giappone, per un totale di oltre 31 miliardi di dollari (circa 5mila miliardi di yen) a condizione che vi sia il sostegno del governo. Gli investimenti fino al 2032 continueranno a rafforzare la collaborazione tra Kioxia e Sandisk, una delle joint venture di maggior successo in qualsiasi settore.

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