Kioxia Corporation , leader mondiale nelle soluzioni di memoria, oggi annuncia di aver avviato la spedizione di campioni di dispositivi di memoria TLC (Triple-Level Cell) da 1 Tb (terabit) basati sulla tecnologia proprietaria BiCS FLASH™ 3D di 9a generazione dell'azienda. I dispositivi sono progettati per supportare applicazioni AI destinate, ad esempio, a PC e smartphone che richiedono performance elevate, pur essendo dotati di capacità di archiviazione di livello medio-basso.

Kioxia continua a perseguire una strategia a due binari basata sulla sua innovativa tecnologia CMOS directly Bonded to Array (CBA) e sulla tecnologia On-Pitch Select Gate Drain (OPS).

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Kota Yamaji

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