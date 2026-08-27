Kioxia Corporation , un leader mondiale nella produzione di soluzioni di memoria, oggi ha annunciato l'avvio della preparazione della sede e relativi lavori di costruzione di Fab3, un nuovo impianto produttivo all'avanguardia nella Kitakami Plant situata nella Prefettura di Iwate, Giappone, volto ad ampliare le capacità produttive di memoria flash tridimensionale avanzata BiCS FLASH™. Fab3 sorgerà su un'area a sud di Fab2 e le operazioni inizieranno nell'anno fiscale 2029.

Il mercato delle memorie flash dovrebbe continuare a crescere significativamente nel medio-lungo termine, grazie all'utilizzo dell'AI agentica, dell'AI fisica e dell'AI su dispositivo.

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