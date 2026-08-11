Mentre il Kazakistan rafforza la propria posizione come uno dei principali mercati energetici dell'Eurasia, KIOGE 2026, la 30ª edizione della Fiera e Conferenza Internazionale del Petrolio e del Gas del Kazakistan, invita le aziende internazionali a esplorare opportunità commerciali e a stringere partnership nel settore petrolifero e del gas dell'Asia centrale, in continua evoluzione.

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Almassadam Satkaliyev, Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan in 2024, speaking at KIOGE (Photo: AETOSWire)

Da trent'anni KIOGE mette in contatto produttori globali, fornitori di tecnologia, appaltatori EPC, società di servizi e investitori con i principali decisori che plasmano il settore energetico del Kazakistan. Per le aziende che entrano nel mercato o che intendono ampliare la propria presenza nella regione, l'evento offre un accesso diretto a una delle economie energetiche più significative dell'Asia centrale.

KIOGE 2026 ha già attirato più di 235 aziende provenienti da 15 Paesi , tra cui Azerbaigian, Cina, Germania, India, Italia, Kazakistan, Malesia, Oman, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. Organizzazioni leader come Tengizchevroil, KazMunayGas, Caspian Pipeline Consortium, CNPC, Honeywell, Solar Turbines e ABtec presenteranno gli sviluppi nei settori di esplorazione, trivellazione, produzione, raffinazione, petrolchimica, automazione, tecnologie digitali, sicurezza industriale e soluzioni ambientali.

I continui investimenti nella produzione di petrolio e gas, nel settore petrolchimico, nella raffinazione, nel trattamento del gas e nelle infrastrutture di supporto in Kazakistan stanno creando opportunità per i fornitori internazionali e i provider di tecnologia. In quanto maggiore economia dell'Asia centrale, il Kazakistan rappresenta inoltre un punto di accesso strategico all'intera regione.

In concomitanza con la fiera, la Conferenza KIOGE 2026 accoglierà oltre 700 delegati e 85 relatori provenienti da 25 paesi , che affronteranno temi quali le tendenze del settore, la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, i principi ESG, la localizzazione e i futuri investimenti nel settore energetico.

Sostenuta dal Ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakistan, dall'Associazione KAZENERGY e dalla KazMunayGas National Company JSC , KIOGE rimane un importante luogo di incontro per la comunità regionale e internazionale del petrolio e del gas.

In occasione del suo 30º anniversario , KIOGE 2026 offre alle aziende l'opportunità di presentare soluzioni, sviluppare partnership strategiche e rafforzare la propria presenza in questo importante mercato energetico.

Esponi a KIOGE 2026 e posiziona la tua azienda al centro del futuro energetico dell'Asia centrale.

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Fonte: AETOSWire

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Hossein Shariatmadar

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