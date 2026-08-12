Kinguin, una piattaforma digitale globale di videogiochi al servizio di oltre 20 milioni di utenti registrati, ha rinnovato la sua collaborazione con Ravelin, la piattaforma anti-frode assistita dall'AI. L'accordo fa seguito a notevoli riduzioni del numero di truffe e al passaggio a un sistema di rilevamento delle frodi automatizzato e scalabile.

Fin dalla prima collaborazione nel 2018, Ravelin aiuta Kinguin a trasformare il suo approccio alle frodi nei pagamenti. Kinguin ha eliminato la necessità di revisioni manuali in tempo reale, mentre la percentuale totale delle frodi è diminuita dall'87,5%.

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