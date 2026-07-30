Kingswood Capital Management, L.P. (assieme alle sue consociate, "Kingswood"), una società di investimento con sede a Los Angeles che si concentra sul mercato delle medie imprese, ha annunciato oggi il closing finale di Kingswood Capital Opportunities Fund IV, L.P. (assieme al suo fondo parallelo, "Fund IV"), con impegni totali di capitale di 3,1 miliardi di dollari, nonché di Kingswood Capital Opportunities Small Cap Fund I, L.P. (assieme al suo fondo parallelo "Small Cap Fund I"), con impegni totali di capitale di 900 milioni di dollari. Questi fondi hanno più che raddoppiato le attività totali gestite di Kingswood (“AUM”) raggiungendo un importo di 7 miliardi di dollari.

Fund IV rappresenta la quarta raccolta fondi istituzionale in cinque anni per Kingswood e le sue dimensioni sono più del doppio rispetto a Fund III. Sia Fund IV che lo Small Cap Fund I iniziale hanno registrato una domanda nettamente superiore all'offerta in appena cinque settimane. Fund IV ha superato il suo target iniziale di 2,25 miliardi di dollari, mentre Small Cap Fund I ha superato il suo target iniziale di 550 milioni di dollari ed entrambi hanno chiuso ai loro limiti massimi. Il successo di questa raccolta fondi è la dimostrazione dell'elevata fiducia nella strategia di investimento differenziata di Kingswood e ribadisce il dinamismo dell'azienda mentre prosegue nell'espansione della sua piattaforma, incluso il lancio della sua nuova strategia small cap.

L'aumento di capitale sottolinea inoltre la forza e la fedeltà della base di investitori di Kingswood, con quasi tutti i LP esistenti che hanno rinnovato i propri impegni di investimento, a cui si aggiungono gli impegni dei GP per circa il 7% di ciascun fondo. Allo stesso tempo, ciò amplia l’elenco degli investitori istituzionali di primo piano di Kingswood, aumentando in modo significativo la diversificazione geografica della sua base di investitori LP, con oltre il 60% del nuovo capitale proveniente da Europa, Sudamerica, Asia e Medio Oriente.

"Questa è una tappa trasformativa fondamentale per Kingswood, e siamo estremamente grati per la fiducia e la collaborazione continue dei nostri investitori, sia dei nostri partner di lunga data che di quelli che si sono uniti a noi per la prima volta", ha dichiarato Alex Wolf, fondatore e socio dirigente di Kingswood. "La richiesta dei nostri fondi costituisce una convalida costante della nostra strategia di investimento e un piano operativo che si fonda sulle nostre solide relazioni, sulla nostra capacità di attuazione e sui risultati ottenuti. Siamo lieti che, anche in un mercato volatile, gli investitori globali cerchino di avvalersi dell’approccio differenziato di Kingswood."

Kingswood affronta questa nuova fase con un ampio portafoglio di opportunità di investimento e di un team in forte espansione composto da oltre 40 professionisti. La società continua a rafforzare sia l’ampiezza che la profondità delle proprie competenze settoriali, che spaziano dai settori automobilistico, dei beni di consumo, della distribuzione, alimentare e delle bevande, sanitario, industriale e dei servizi. La raccolta fondi consentirà a Kingswood di ampliare la propria strategia di identificazione di valore in situazioni che altri hanno trascurato per instaurare nuove collaborazioni con una gamma più ampia di venditori aziendali, fondatori, team dirigenziali e operatori.

Lazard ha svolto la funzione di intermediario per il collocamento esclusivo per Fund IV e Small Cap Fund I, e Kirkland & Ellis LLP ha ricoperto il ruolo di consulente legale.

Informazioni su Kingswood

Kingswood Capital Management, L.P. collabora con aziende leader nel segmento delle medie imprese che possono trarre vantaggio dal suo capitale e dalle sue vaste risorse operative. Kingswood gestisce la complessità ed è ben posizionata per supportare le imprese nei momenti di svolta del loro sviluppo, al fine di aumentarne il valore. Con sede a Los Angeles, Kingswood è composta da un team coeso e imprenditoriale con una lunga storia di successi condivisi nello sviluppo di partnership "vantaggiose per tutti" con le società del proprio portafoglio e i relativi team dirigenziali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Kingswood: www.kingswood-capital.com .

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