Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale nella pianificazione e orchestrazione della supply chain basata sull'IA, dal 26 al 28 ottobre richiamerà alcuni dei leader più innovativi del settore a Kinexions EMEA 2026. A partire dalla visione per l'orchestrazione operativa presentata da Kinaxis nei primi mesi dell'anno, la conferenza offrirà uno sguardo approfondito sul modo in cui le principali organizzazioni mettono a frutto l'innovazione rappresentata dall'IA e le capacità agentiche per aiutare i leader della supply chain a migliorare il processo decisionale, coordinare le azioni in tutta l'azienda e ottenere risultati quantificabili.

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