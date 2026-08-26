Kewpie Corporation (TOKYO:2809) invita i londinesi a scoprire in che modo una semplice pressione prossa trasformare uno dei sandwich più iconici al mondo. Grazie a un nuovo stand pop-up esperienziale nella Covent Garden Piazza, l'iconico marchio di maionese giapponese porterà il suo intenso e cremoso sapore umami nel cuore della scena gastronomica londinese, festeggiando l'ingrediente che rende unico il Tamago Sando , ovvero l'iconico sandwich all'uovo giapponese.

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An image of the pop-up scheduled to take place at Covent Garden Piazza in London

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Andrea Kilbride presso Emma Carboni PR

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