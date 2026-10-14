KAST, l’app globale per la gestione del denaro, oggi ha annunciato che Claire Wells è entrata a far parte della società in qualità di direttrice legale.

Wells guiderà le operazioni legali globali KAST – le farà capo la responsabilità delle iniziative aziendali in materia di compliance, aspetti normativi, raccolta di fondi e concessioni di licenze. È una dirigente di alto livello affermata in ambito legale e di compliance, che vanta profonda competenza nella creazione e nello sviluppo di funzioni legali, regolatorie e di policy nei settori tecnofinanza, pagamenti e risorse digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929377811/it/

Referente per i media

Per maggiori informazioni o per richieste di informazioni da parte della stampa contattare press@kast.xyz .





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire