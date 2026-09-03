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Kaltura (Nasdaq: KLTR), l'azienda di Esperienza digitale agentica, e Verimatrix (Euronext Parigi: VMX), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato una collaborazione strategica progettata per fornire protezione migliore per servizi OTT e di Cloud TV.

La collaborazione integra la piattaforma scalabile Cloud TV di Kaltura e le capacità di sicurezza Digital Rights Management (DRM) di Verimatrix. La soluzione congiunta, parte del Marketplace di Kaltura, aiuta le telecomunicazioni, le emittenti, e le aziende dei media a garantire contenuti premium live e on-demand in un'ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi.

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SEITOSEI.ACTIFIN

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