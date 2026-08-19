KAGA FEI Co., Ltd., fornitore globale di moduli wireless avanzati a corto raggio, oggi ha annunciato lo sviluppo dei moduli Bluetooth Low Energy ES4L15MA1 ed EC4L15MA1 dotati di software integrato per le comunicazioni wireless.

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ES4L15MA1 (left) and EC4L15MA1 (right) sample modules

Questi prodotti rappresentano la versione con software integrato dei moduli wireless ES4L15BA1 ed EC4L15BA1 di KAGA FEI, basati sul chip nRF54L15 di Nordic Semiconductor. Grazie all'integrazione delle funzionalità necessarie per la comunicazione Bluetooth Low Energy, i produttori di dispositivi possono creare prodotti in meno tempo e senza necessità di occuparsi di software di comunicazione wireless a partire da zero; questi moduli contribuiscono a ridurre il carico di lavoro legato allo sviluppo software, ad abbreviare i cicli di creazione dei prodotti e a contenere i costi di sviluppo per un'ampia gamma di dispositivi IoT.

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