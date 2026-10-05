Jumio , fornitore leader di intelligence IA per la gestione dell'identità, oggi ha annunciato l'espansione della sua soluzione per il riutilizzo dell'identità selfie.DONE in Europa, Medio Oriente e Africa. Questo lancio rappresenta la fase finale dell'immissione graduale in commercio di selfie.DONE, dopo il riuscito debutto in America Latina , America settentrionale e nella regione dell' Asia-Pacifico ; diventa quindi disponibile a livello globale una vera identità riutilizzabile in tutte le aree in cui Jumio opera.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928987147/it/

Nei mercati EMEA regolamentati, le organizzazioni devono affrontare una doppia sfida: la rimozione degli ostacoli al processo di onboarding, pur nel rispetto di severi standard per la privacy e quadri normativi, come GDPR, PSD2 e AMLD, e l'osservanza di ulteriori requisiti di conformità normativa in continua evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928987147/it/

Contatti con i media



Contatto con i media statunitensi

Haleigh Kent-Bryant

10Fold Communications

jumio@10fold.com

810-516-5486



Contatto con i media APAC

Luke Nazir

FINN Partners

Luke.Nazir@finnpartners.com

+65 8139 2504



Contatto con i media LATAM

Giancarlo Aracena

Sentidos Comunicaciones

giancarlo@sentidoscomunicaciones.com

+56 9 7969 5161





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire