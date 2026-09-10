Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) oggi ha annunciato di aver ricevuto il marchio CE per ACUVUE OASYS MAX 2-Week,*** una nuova lente a contatto riutilizzabile basata su tecnologie proprietarie MAX progettate per garantire un comfort superiore e visione nitida anche 14 giorni dopo il primo utilizzo.

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