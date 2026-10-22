swampUP Europe 2026 – JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG), l'azienda specializzata in Liquid Software e creatrice della JFrog Software Supply Chain Platform (Piattaforma della supply chain di software), il sistema di riferimento per artefatti software, file binari e risorse di AI attendibili, oggi ha annunciato progressi nella JFrog AI Security (Sicurezza dell'AI), che riunisce il rilevamento delle risorse di AI, la scansione e l'applicazione delle politiche in un'unica soluzione per la AI-Driven Software Supply Chain (Catena di approvvigionamento del software assistita dall'AI). JFrog sta sviluppando le proprie capacità di rilevamento tramite Shadow AI, estendendole agli endpoint degli sviluppatori. Local Shadow AI Detection rivela risorse di AI eseguite direttamente sulle macchine degli sviluppatori, che i controlli della pipeline e della registry non raggiungono. JFrog sta anche presentando un nuovo AI Asset Scanning con Bring Your Own LLM Key (BYOK), che consente ai clienti di scansionare competenze, plugin per agenti di codifica e pacchetti APM utilizzando la propria installazione di LLM in modo da poter verificare questo livello della catena di fornitura dell'AI sull'infrastruttura che controllano.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021799877/it/

JFrog's new Local Shadow AI Detection and Bring Your Own LLM Key (BYOK) scanning gives security teams oversight of AI assets that pipeline and registry controls never reach.

“Gli sviluppatori stanno già eseguendo agenti AI che le organizzazioni non riescono a vedere. JFrog AI Security li porta sotto controllo”, ha dichiarato Shlomi Ben Haim, Cofondatore e AD di JFrog. “Ad oggi, la conversazione sugli agenti AI si è concentrata su ciò che possono sviluppare piuttosto che su ciò che possono distruggere o su chi è responsabile nel secondo caso. La domanda non è più se gli agenti toccano la supply chain, ma piuttosto se è possibile dimostrare cosa hanno toccato. I nostri clienti vivono in un mondo in cui non esiste la fiducia e non possono fidarsi di agenti AI o di sviluppatori che utilizzano ciecamente l'AI. JFrog offre rilevamento, scansione e applicazione delle politiche per la supply chain di software assistita dall'AI in un'unica soluzione”.

Gli aggressori sono passati dai codici alle istruzioni

Il report JFrog 2026 Software Supply Chain Security State of the Union ha tracciato competenze dannose di agenti AI, identificando 969 carichi utili ad alto impatto, assieme a 495 modelli di AI dannosi su Hugging Face. Gli strumenti AppSec esistenti sono stati creati per catturare codici vulnerabili. Gli agent skills, plugins e pacchetti APM portano qualcosa di diverso: istruzioni in linguaggio semplice che un agente è in grado di leggere ed eseguire.

AI Security di JFrog colma quel divario con tre funzionalità: Local Shadow AI Detection , che fa l'inventario delle risorse AI in uso; AI Asset Scanning , che legge l'intenzione di modelli, skill, plugin e pacchetti APM; e JFrog Agent Guard , che applica le politiche al punto in cui un agente ne cerca uno qualsiasi. Insieme, danno ai team addetti alla sicurezza e allo sviluppo un'unica fonte di verità per gli asset AI.

Shadow AI Detection ora si estende all'endpoint dello sviluppatore

I team della sicurezza hanno sempre più bisogno di sapere quali asset AI sono in uso e chi li ha introdotti. Gli sviluppatori installano skill, plugin, server MCP, hook e altre risorse agentiche attraverso Git, Slack, marketplace e file compressi, spesso senza che i team di sicurezza li verifichino. Ciascuna di queste risorse funziona con i permessi e le credenziali dello sviluppatore, e non è sempre chiaro cosa sia stato installato, chi lo abbia installato o se qualcuno l'abbia approvato: questo diventa sempre più problematico in un ambiente che sta diventando sempre più guidato dalla conformità.

Il nuovo Local Shadow AI Detection di JFrog estende la visibilità alle macchine degli sviluppatori come segue:

Rilevando asset al momento dell'installazione: implementati tramite JFrog Agent Plugin sulla workstation dello sviluppatore tramite la gestione dei dispositivi mobili (MDM) o le impostazioni dell'agent harness, individua competenze, plugin e server MCP, indipendentemente dal repository o dal marketplace dal quale provengono.

implementati tramite JFrog Agent Plugin sulla workstation dello sviluppatore tramite la gestione dei dispositivi mobili (MDM) o le impostazioni dell'agent harness, individua competenze, plugin e server MCP, indipendentemente dal repository o dal marketplace dal quale provengono. Scansionando sul dispositivo locale: la scansione deterministica funziona sulla workstation stessa e solo i metadati e una valutazione del rischio tornano alla JFrog Platform.

la scansione deterministica funziona sulla workstation stessa e solo i metadati e una valutazione del rischio tornano alla JFrog Platform. Creando una baseline: ogni asset viene confrontato con i dati di origine presenti nella JFrog Platform per capire quale sia approvata per l'uso, consentendo ai team di sicurezza di procedere con fiducia.

Con JFrog AI Security , l'ingegneria della piattaforma e i team di sicurezza finalmente hanno una visibilità completa e l'applicazione della politica tramite un unico sistema di registrazione.

Scansione di AI asset con BYOK

Le nuove funzionalità di AI Asset Scanning Bring Your Own LLM Key (BYOK) utilizzano la scansione semantica con l'account LLM privato proprio del cliente, aiutando i clienti a:

Mantenere il controllo dei propri dati: prompt e skill procedono direttamente dalla JFrog Platform all'endpoint del modello del cliente, senza che nulla venga diretto attraverso un gateway ospitato da JFrog.

prompt e skill procedono direttamente dalla JFrog Platform all'endpoint del modello del cliente, senza che nulla venga diretto attraverso un gateway ospitato da JFrog. Utilizzare i contratti LLM esistenti: i clienti che utilizzano la propria chiave possono scansionare e ricevere fatture attraverso i propri fornitori, utilizzando gli investimenti esistenti. Per i clienti self-hosted di JFrog, BYOK è l'unico modo per eseguire AI Asset Scanning.

"I team di sicurezza hanno bisogno di visibilità che inizia dalla macchina dello sviluppatore, prima che una risorsa raggiunga mai un agente di codifica o venga condiviso attraverso Artifactory. I clienti regolamentati hanno bisogno di scansioni mirate ai propri modelli", ha spiegato Yuval Fernbach, Vicepresidente e CTO, JFrog AI Security. "Local Shadow AI Detection e AI Asset Scanner soddisfano entrambe le esigenze in un'unica soluzione: JFrog AI Security".

JFrog AI Security, compresi Local Shadow AI Detection e AI Asset Scanning, è attualmente disponibile ai clienti di JFrog Unified Security e Ultimate Security. I rilasci iniziali di JFrog AI Asset Scanning BYOK supportano: Opus 4.8 di Anthropic, GPT 5.6 Sol di OpenAI e Gemini 3.1 Pro di Google. Per saperne di più su Local Shadow AI Detection, visitare https://jfrog.com/ai-security/ o provare questa dimostrazione del prodotto .

Vi è piaciuto questo articolo? Condividetelo su X: Gli agenti AI non si limitano a scrivere software, seguono istruzioni. JFrog Research ha scoperto 969 AI agent skills che portano carichi utili dannosi ad alto impatto. Gli aggressori non si limitano a irrompere, vengono invitati a farlo. @JFrog AI Security mette ogni modello, skill, plugin e server MCP sotto un unico sistema di registrazione, dal laptop alla produzione. Per saperne di più, visitare https://jfrog.co/4zIDm3r #AISecurity #AgentSecOps #DevGovOps #DevSecOps #softwaresupplychain #AIGovernance

Informazioni su JFrog

JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG), creatrice della piattaforma unificata per DevOps, DevSecOps, DevGovOps e AgentSecOps, ha la missione di creare un mondo in cui la distribuzione di software affidabile avvenga senza ostacoli, dallo sviluppo fino alla produzione. Guidata dalla visione di "Liquid Software", la piattaforma JFrog è il sistema di riferimento della supply chain software progettato per supportare le organizzazioni nella creazione, gestione, governance e distribuzione di software sicuro con velocità e su larga scala. Le funzionalità di sicurezza olistiche aiutano a identificare, proteggere e porre rimedio a minacce e vulnerabilità. La piattaforma JFrog universale, ibrida e multi-cloud è disponibile sia come servizio SaaS attraverso i principali provider cloud sia in modalità self-hosted. Milioni di utenti e circa 6.600 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui la maggior parte delle aziende Fortune 100, si affidano alle soluzioni JFrog per affrontare in sicurezza la trasformazione digitale nell'era dell'IA. Per saperne di più, visitare https://jfrog.com o seguire l'azienda su X @JFrog.

Avvertimento in merito alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni “previsionali”, secondo la definizione di tale termine prevista dalle leggi federali statunitensi in materia di titoli, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative alle nostre aspettative riguardo all’andamento di JFrog AI Security, compresi Local Shadow AI Detection e AI Asset Scanning BYOK.

Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali ipotesi, aspettative e convinzioni e sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e cambiamenti di circostanze significativi che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi di JFrog differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni espresse o implicite in qualsiasi dichiarazione previsionale. Esiste un numero significativo di fattori che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi descritti in dettaglio nei documenti da noi depositati presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nelle nostre relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in altri documenti e relazioni che potremmo presentare di volta in volta alla Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni previsionali rappresentano le nostre convinzioni e ipotesi esclusivamente alla data del presente comunicato stampa. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021799877/it/

Contatti per i media:

EMEA: Nicholas Shiers, Communications Manager per l'EMEA, nicholasS@jfrog.com

USA: Siobhan Lyons, Direttore, Comunicazioni globali, siobhanL@jfrog.com



Contatto per gli investitori: investors@jfrog.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire