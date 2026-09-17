Jazwares , una delle principali aziende di giocattoli al mondo, oggi ha annunciato un accordo di licenza con Sanrio GmbH, per estendere la fortunata linea di giocattoli Hello Kitty and Friends di Jazwares in Europa, nel Medio Oriente e in Africa (EMEA). L'accordo porterà gli amatissimi personaggi Hello Kitty and Friends di Sanrio a un numero ancora maggiore di appassionati nella regione con prodotti divertenti e fantasiosi pensati per bambini e collezionisti.

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Jazwares partners with Sanrio to expand its Hello Kitty and Friends range to EMEA

Disponibile nei mercati principali della regione EMEA, la collezione di peluche e personaggi, set di giocattoli, veicoli e articoli stagionali reinterpreta Hello Kitty assieme agli amici amati dai fan quali Cinnamoroll, Kerokerokeroppi, Pompompurin, Tuxedosam, My Melody, Kuromi, Pochacco, Bad Badtz-Maru e Little Twin Stars.

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Alexandra Painter

Senior Brand & Marketing Director, Europa

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