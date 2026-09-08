Warburg Pincus, società pioniera di investimenti in private equity orientati alla crescita globale, oggi ha annunciato la nomina di James von Moltke a consulente senior e Direttore in residenza. von Moltke, che assume l'incarico con effetto immediato, porterà la sua vasta esperienza nel settore per supportare le attività europee della società, con particolare attenzione ai settori finanziario e tecnologico, dove contribuirà a identificare e valutare nuove potenziali opportunità di investimento. Il neo dirigente avrà anche un ruolo fondamentale nella creazione del valore in tutto il portafoglio esistente della società in Europa.

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